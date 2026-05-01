Drogas apreendidas no localFoto: Divulgação/26º BPM
Homem é preso por tráfico de drogas em Itaipava
Ação ocorreu na Vilinha de Itaipava
Nova rotatória começa a ser construída no Carangola
Objetivo é destravar o trânsito da Estrada União e Indústria
Inovação no combate ao câncer em Petrópolis recebe investimento de R$ 500 mil do deputado Hugo Leal
Projeto KDOG BRASIL (SFBO) recebeu investimento
Firjan SENAI Petrópolis oferece 32 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional
São ofertadas mais de 11 mil vagas gratuitas em todo o estado para cursos de áreas distintas, com alto índice de empregabilidade, como Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista de Automóveis, Programador, entre outros
Paralisação dos rodoviários da Turp termina após cinco dias
Acordo foi feito entre sindicato, empresa e Prefeitura
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