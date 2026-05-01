Drogas apreendidas no local - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no localFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 01/05/2026 14:24

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira (30), um homem por tráfico de drogas. A ação ocorreu na localidade conhecida como Vilinha de Itaipava, às margens do km 58 da BR-040.

Os agentes foram até o local após informações de que um suspeito de vender entorpecentes estaria atuando na região. O homem foi encontrado com 209 cápsulas de cocaína, 108 trouxinhas de maconha, 95 pedras de crack, dois celulares e uma pequena quantia em dinheiro.

O indivíduo foi levado para a 106ª DP, onde permaneceu preso.