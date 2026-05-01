Ilha onde ficava o ponto de ônibus foi destruída - Foto: Divulgação/PMP

Ilha onde ficava o ponto de ônibus foi destruídaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 01/05/2026 13:32 | Atualizado 01/05/2026 14:09

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis deu início, na manhã desta quinta-feira (30), às obras de construção da nova rotatória na entrada do bairro Carangola. A intervenção é uma das prioridades para eliminar um dos principais gargalos viários da cidade, garantindo maior fluidez para quem trafega entre o Centro e os distritos pela Estrada União e Indústria.



Nesta primeira etapa, as equipes estão concentradas na demolição da antiga ilha viária. O projeto prevê uma mudança significativa na dinâmica do trecho: os veículos que seguem no sentido Centro passarão a utilizar o sistema de rotatória, enquanto a faixa atual será convertida em mão dupla exclusivamente para o acesso ao bairro.



O prefeito Hingo Hammes acompanhou o início dos trabalhos e destacou que a obra faz parte de um plano macro de modernização da infraestrutura viária. “Este projeto vai transformar a mobilidade urbana no município. Estamos atacando um ponto crítico que causa atrasos diários à população nos horários de pico. Nosso compromisso é com a eficiência: reduzir o tempo que o petropolitano passa no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.



De acordo com a CPTrans, a eliminação do cruzamento direto é o ponto chave da intervenção. Atualmente, o fluxo de veículos que tenta entrar no Carangola acaba retendo quem segue em direção a Itaipava, gerando retenções que se estendem por quilômetros.

“Com a implantação da rotatória, acabamos com o conflito de tráfego nesse cruzamento. A alteração irá aumentar diretamente a fluidez e a segurança viária, permitindo que o trânsito flua sem interrupções desnecessárias”, explicou o Diretor-Presidente da CPTrans, Luciano Moreira.

