Ilha onde ficava o ponto de ônibus foi destruídaFoto: Divulgação/PMP
Nesta primeira etapa, as equipes estão concentradas na demolição da antiga ilha viária. O projeto prevê uma mudança significativa na dinâmica do trecho: os veículos que seguem no sentido Centro passarão a utilizar o sistema de rotatória, enquanto a faixa atual será convertida em mão dupla exclusivamente para o acesso ao bairro.
O prefeito Hingo Hammes acompanhou o início dos trabalhos e destacou que a obra faz parte de um plano macro de modernização da infraestrutura viária. “Este projeto vai transformar a mobilidade urbana no município. Estamos atacando um ponto crítico que causa atrasos diários à população nos horários de pico. Nosso compromisso é com a eficiência: reduzir o tempo que o petropolitano passa no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.
De acordo com a CPTrans, a eliminação do cruzamento direto é o ponto chave da intervenção. Atualmente, o fluxo de veículos que tenta entrar no Carangola acaba retendo quem segue em direção a Itaipava, gerando retenções que se estendem por quilômetros.
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