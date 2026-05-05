Feira Cores e Sabores - Foto: Divulgação

Feira Cores e SaboresFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 15:00

Petrópolis - A Feira Cores e Sabores realizará, no próximo sábado (9), uma edição especial de Dia das Mães em homenagem à Mãe Terra, no Vale das Videiras, em Petrópolis. O evento acontece das 10h às 15h, no Centro do Vale, com entrada gratuita.

Organizada pelo Movimento Vale das Videiras em Transição, a feira reúne produtores rurais e artesãos da região, oferecendo ao público alimentos orgânicos, produtos artesanais e música ao vivo. Nesta edição, a proposta é destacar a relação entre o cuidado com a terra e os ciclos da vida, ampliando o sentido da data comemorativa.

Para a coordenadora da feira, Maria Sonia Pinho, a escolha do tema dialoga diretamente com o que é produzido e apresentado na feira. “Ao associar o Dia das Mães à Mãe Terra, buscamos ampliar o olhar sobre o lugar que nos nutre, abriga e sustenta. A feira é um espaço onde o global e o local se encontram, valorizando a terra como planeta e como solo, base de tudo o que cultivamos e compartilhamos”, afirma.

Histórias que nascem da terra

Entre os expositores desta edição está Maria Benedita Pimentel, a Dita, que participa da feira ao lado dos filhos, Roberto e Rodrigo Pimentel, à frente dos Orgânicos do Brejal. Filha de produtor rural, Dita cresceu trabalhando na roça, mas passou anos atuando como empregada doméstica antes de retomar o cultivo, desta vez com foco na agricultura orgânica.

Há cerca de 15 anos na lavoura, ela conta: “É muito gratificante plantar e acompanhar o crescimento. Eu gosto de estar na horta, de ver as plantas se desenvolverem. É um trabalho que me faz feliz”. A produção é feita em família, com o apoio dos filhos, e inclui diferentes tipos de alface, couve, rúcula, cenoura, beterraba e ervas frescas.

A produtora rural Luciana, da marca Doces da Lu, também marcará presença nesta edição. Com experiência no campo desde a década de 1990, ela começou a produzir ao lado da mãe e, mais tarde, passou a empreender com as filhas. Hoje, transforma ingredientes cultivados no próprio sítio em doces artesanais.

“A minha relação com a natureza vem desde a infância. Sempre vivi na área rural e, ao longo do tempo, fui entendendo a importância de cada etapa, do plantio à colheita. Quando preparo os doces e organizo a mesa, vejo ali o resultado de todo esse processo”, explica. Entre os ingredientes utilizados por ela estão batata roxa, abóbora, banana, laranja e aipim, cultivados no sítio ou adquiridos de produtores da região.

Programação musical

Além de prestigiar os expositores, o público poderá aproveitar o show de Bruno Coutinho. Em formato voz, violão e gaita, o artista interpretará clássicos da música popular brasileira, com repertório que inclui nomes como Beto Guedes, Belchior, Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, Paulinho Moska e Cazuza, além de composições autorais.