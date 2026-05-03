Aumento foi de 79|% - Foto: Divulgação

Aumento foi de 79|%Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2026 18:34

Petrópolis - Empresas de todos os portes passam a ter, a partir de agora, a obrigação de incluir os chamados “riscos psicossociais” na gestão de segurança e saúde ocupacional no ambiente de trabalho, tendo como base a atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em Petrópolis, a medida reforça a importância dos cuidados, frente ao aumento do número de afastamentos por transtornos mentais.

Entre as mais recentes pesquisas divulgadas, o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab) indica que, somente em 2024, cerca de 1,2 mil trabalhadores petropolitanos foram afastados e receberam auxílio por incapacidade temporária, todos, por fatores psicológicos. Se comparado ao ano anterior, o aumento de afastamentos por transtornos mentais foi de 79%.

Para a psicóloga Christiane Marques, a atualização representa um avanço importante, com desafios práticos para as empresas. “É um processo que visa estimular a identificação dos riscos presentes no ambiente de trabalho, muitas vezes, por meio de formulários aplicados aos colaboradores, implementação de programas de gerenciamento, além do acompanhamento contínuo dos resultados, através de registros formais das ações realizadas”, destacou.

A novidade reforça a importância de observar fatores como estresse, sobrecarga, ambiente organizacional e saúde emocional dos profissionais, como parte dos riscos ocupacionais. Tais medidas devem ser contínuas, fazendo parte da cultura da empresa, que terão reflexos posteriores na produtividade, clima organizacional e custos com afastamentos.

Nesse contexto, soluções tecnológicas começam a ganhar espaço, como aliadas na adaptação à nova exigência. Em Petrópolis, uma startup já atua apoiando empresas do varejo neste processo, alcançando as regiões serrana e metropolitana do Rio de Janeiro. Através de indicadores, é possível realizar o mapeamento e acompanhamento psicossocial dos colaboradores.

“A grande dificuldade não é entender a norma, mas executar tudo o que ela exige, de forma contínua e organizada. As empresas precisam de dados, histórico, evidências, gestão documentada dos riscos e, é exatamente isso que a tecnologia entrega”, destacou Wallace Ramos, diretor comercial e estratégico da EndoWeb, que fornece tecnologia para tornar prática a NR-1 no dia a dia das empresas.

Empresas que buscam apoio na adaptação às novas exigências podem obter mais informações sobre soluções disponíveis pelo site www.endoweb.com.br ou WhatsApp (24) 2020-9372.