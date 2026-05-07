4 Amigos é uma das grandes atrações no Teatro Imperial em maio - Foto: Divulgação

4 Amigos é uma das grandes atrações no Teatro Imperial em maioFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 21:00

Petrópolis - O Teatro Imperial, espaço cultural que se consolidou em Petrópolis pela ampla programação cultural, inicia maio com uma agenda repleta de destaques, que reúnem diferentes linguagens artísticas e apostam na diversidade de públicos. O mês começou em alta, na última sexta-feira (01), com duas sessões esgotadas do comediante Raphael Ghanem, que abriu a temporada de stand-up, uma das grandes apostas de maio.



Ao longo das próximas semanas, o teatro recebe nomes de destaque do humor nacional, como Emerson Ceará, no dia 08 de maio, às 20h; Carol Delgado, no dia 17 de maio, às 18h; o grupo 4 Amigos, em duas sessões no dia 22 de maio, às 20h e às 22h30; além de Suzy Brasil, no dia 30 de maio, com apresentações que prometem diferentes estilos e abordagens, em espetáculos que dialogam com o cotidiano e a identificação do público.



A programação também abre espaço para a dança, com o espetáculo “O Que Se Cala”, da Cia de Ballet Letícia França, no dia 16 de maio, às 20h, que propõe uma reflexão sobre a força e a ancestralidade feminina, inspirada na canção homônima de Elza Soares. Na música, o público poderá acompanhar o espetáculo Starlight Concert, que apresenta releituras de sucessos de Queen e Coldplay, em uma experiência imersiva, que contará com duas sessões no dia 23 de maio, às 19h e às 21h30. Os pequenos também têm seu espaço garantido com a apresentação do espetáculo “Top 10 da Galinha Pintadinha”, voltado para toda a família, no dia 24 de maio, às 17h.



Os projetos gratuitos seguem como destaque na agenda. Ainda no universo da música, em maio, ocorre a retomada dos ensaios abertos da Orquestra Teatro Imperial, no dia 19, terça-feira, às 19h. Já o Cine Teatro Imperial, realiza sessões com títulos reconhecidos, como “Tudo sobre minha mãe”, de Pedro Almodóvar, no dia 09 de maio, às 17h, e “Represália”, que faz sua pré-estreia no dia 29 de maio, às 19h. O longa, dirigido pelo petropolitano Rodolfo Medeiros, com produção de uma equipe local, foi gravado em cidades da Região Serrana.



Na literatura, o projeto Leia Mulheres Petrópolis promove mais um encontro voltado à reflexão e ao incentivo à leitura, com a obra “Velhos São os Outros”, com a presença da escritora e juíza petropolitana Andréa Pachá, no dia 31 de maio, às 16h. Para o público infantil, o Leiturinha acontece nos dias 17 e 31, às 11h, além de uma edição especial em celebração ao Dia das Mães, no dia 09 de maio, às 15h. As atividades têm entrada gratuita.



Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil e patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O espaço segue consolidando sua atuação como um dos principais polos culturais da Região Serrana, promovendo acesso à arte e formação de público.



Confira a programação completa de maio:

08/05 – Emerson Ceará – “O Retorno da Lenda” – 20h

09/05 – Leiturinha – Especial Dia das Mães – 15h

09/05 – Cine Teatro Imperial – “Tudo sobre minha mãe” – 17h

16/05 – “O Que Se Cala” – Cia de Ballet Letícia França – 20h

17/05 – Carol Delgado – “Energia Feminina” – 18h

19/05 – Ensaio Aberto Orquestra Teatro Imperial – 19h

22/05 – 4 Amigos – 20h e 22h30

23/05 – Starlight Concert – Queen e Coldplay – 19h e 21h30

24/05 – Top 10 da Galinha Pintadinha – 17h

29/05 – Cine Teatro Imperial – “Represália” – 19h

30/05 – Suzy Brasil – “Uma Noite Horripilante” – 20h

31/05 – Leia Mulheres Petrópolis "Velhos São os Outros" - Com a escritora e juíza Andréa Pachá – 16h

Leiturinha: dias 03, 17 e 31, às 11h.