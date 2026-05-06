Atendimento móvel da Enel - Foto: Divulgação

Atendimento móvel da EnelFoto: Divulgação

Publicado 06/05/2026 17:04

Petrópolis - A Enel Distribuição Rio está levando, ao longo do mês de maio, o seu atendimento móvel para o distrito de Itaipava, em Petrópolis. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos clientes aos principais serviços oferecidos pela concessionária, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física.

O atendimento acontece sempre às sextas-feiras, na Estrada União & Indústria, nº 9.726, no Hortomercado Municipal, em Itaipava, com funcionamento das 10h às 12h e das 13h às 15h.

Na unidade móvel, os moradores podem realizar diversos serviços, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e solicitações de novas ligações, com a mesma praticidade encontrada nas lojas físicas.

Além do atendimento presencial, a Enel também disponibiliza canais digitais para facilitar o contato com os clientes, como o site oficial, o aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), o WhatsApp Elena pelo número (21) 99601-9608 e a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 28 00 120.