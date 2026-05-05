Deputado federal Hugo Leal acompanhou intervenções pessoalmenteFoto: Divulgação
Obras na BR-495 avançam e circulação de veículos pesados é retomada após afundamento que interditou rodovia por mais de 40 dias
Deputado federal Hugo Leal acompanhou pessoalmente o andamento das intervenções
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