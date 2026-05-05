Deputado federal Hugo Leal acompanhou intervenções pessoalmente - Foto: Divulgação

Deputado federal Hugo Leal acompanhou intervenções pessoalmenteFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 16:06

Petrópolis - A BR-495, conhecida como Rodovia das Hortênsias e principal ligação entre Teresópolis e Itaipava, registra avanços significativos nas obras de recuperação iniciadas após o grave afundamento de pista ocorrido no quilômetro 22 da rodovia no dia 23 de fevereiro. O problema, provocado pelo colapso de um muro de contenção que desestabilizou o solo abaixo do pavimento, levou ao fechamento total da via por tempo indeterminado, impondo perdas econômicas e transtornos severos à população, que passou a depender de rotas alternativas com até uma hora a mais de percurso.

A causa do afundamento foi identificada como uma falha no sistema de captação de água subterrânea na região do km 22. Com o solo progressivamente cedendo abaixo da camada de concreto e sem previsão inicial de reabertura por parte do DNIT, o cenário exigiu mobilização técnica intensa e acompanhamento político próximo. O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) esteve na rodovia neste sábado para acompanhar pessoalmente o andamento das intervenções.

"A Rodovia das Hortênsias é um eixo fundamental para os moradores da Região Serrana e não pode ficar parada. Cobramos soluções durante as dificuldades e agora estamos aqui, vendo que o trabalho finalmente está sendo feito. Em breve a população poderá retomar o tráfego completo da via", afirmou o parlamentar durante a visita.

Após cerca de 40 dias de obras, os avanços são concretos. O problema original de captação de água que originou a cratera foi definitivamente solucionado. A circulação de veículos, inclusive os de grande porte, foi restabelecida no local, o que representa uma mudança significativa em relação ao período crítico, quando caminhões que tentaram cruzar o trecho chegaram a afundar no desvio improvisado, agravando ainda mais a interdição. As equipes do DNIT seguem trabalhando no reforço dos tirantes de contenção, e a concretagem está prevista para a próxima semana.