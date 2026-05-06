Homem se entregou à polícia - Foto: Divulgação/26º BPM

Homem se entregou à políciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 06/05/2026 16:19

Petrópolis - Um homem foi preso suspeito de ter matado a própria companheira no Dr. Thouzet, em Petrópolis. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (5), no local conhecido como Sítio do Pica-Pau,

Segundo a Polícia Militar, o irmão do autor do crime informou que o homem pretendia se entregar. No local, o indivíduo confessou o feminicídio após uma discussão entre o casal. A vítima, de 32 anos, estava grávida de aproximadamente dois meses.



A mulher morava em Petrópolis, mas era natural de Nilópolis e deixa um filho de outro relacionamento.

O acusado foi levado para a 105ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.