Engavetamento na BR-040 nesta quintaFoto: Reprodução
Petrópolis tem tarde de acidentes na BR-040
Ao menos quatro acidente aconteceram na rodovia no trecho do município
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Itaipava receberá atendimento móvel da Enel em maio
Unidade móvel da concessionária estará no distrito às sextas-feiras
Homem é preso por matar companheira grávida em Petrópolis
Crime ocorreu no Doutor Thouzet
Obras na BR-495 avançam e circulação de veículos pesados é retomada após afundamento que interditou rodovia por mais de 40 dias
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PM apreende câmera de segurança utilizada no Meio da Serra para monitorar policiais
Equipamento estava instalado em um poste
Feira Cores e Sabores terá edição especial de Dia das Mães em homenagem à Mãe Terra, no Vale das Videiras
Evento acontece no próximo sábado, das 10h às 15h, com show de Bruno Coutinho
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