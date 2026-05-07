Engavetamento na BR-040 nesta quinta - Foto: Reprodução

Engavetamento na BR-040 nesta quintaFoto: Reprodução

Publicado 07/05/2026 20:56

Petrópolis- Durante a tarde desta quinta-feira (7), ao menos quatro acidentes foram registrados na BR-040, em Petrópolis. As ocorrências chegaram a interditar trechos da rodovia durante algum tempo.

O primeiro aconteceu por volta das 14h40, quando uma carreta tombou em Itaipava, em frente ao posto Brazão. Cerca de duas horas depois, o veículo foi destombado pela Elovias e removido para o acostamento.

Outro grande acidente do dia foi um engavetamento envolvendo carretas, caminhão e carros no km 74, no sentido Juiz de Fora. Inicialmente, por volta das 17h50, a pista foi ficou totalmente interditada. Cerca de 25 minutos depois, o trânsito passou a ser liberado em meia pista.

Além disso, um carro capotou na subida da Serra e outro tombou na pista de descida.