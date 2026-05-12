Agressões ocorreram durante uma discussão - Foto: O Dia

Agressões ocorreram durante uma discussãoFoto: O Dia

Publicado 12/05/2026 16:55

A Polícia Militar prendeu um homem por ter cometido violência doméstica contra a própria mãe na Rua Guido Graziosi, no Retiro. A ação ocorreu durante a noite de segunda-feira (11).

Os policiais foram até o local após denúncias de agressões e pedidos de socorro vindos de uma residência. A vítima disse ter sido ameaçada, ofendida e agredida pelo filho durante uma discussão.

O homem ainda ameaçou os agentes durante a ocorrência.

Ele foi levado para a UPA, em seguida ao IML, e depois para a delegacia, onde permaneceu preso por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha e desacato.

