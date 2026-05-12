Agressões ocorreram durante uma discussãoFoto: O Dia
Homem é preso por violência doméstica contra a própria mãe no Retiro
Indivíduo ainda teria ameaçado policiais
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PM prende mulher apontada como autora de roubos no Centro
Prisão aconteceu após crime na Rua Visconde de Souza Franco
Três homens são presos e dois adolescentes apreendidos por tráfico de drogas na Estrada da Saudade
Ação foi realizada pelo 26º BPM e pela 106ª DP
Teatro Imperial tem programação com destaque para humor, dança, música e projetos gratuitos em Petrópolis no mês de maio
Mês tem programação para todos os gostos
Petrópolis tem tarde de acidentes na BR-040
Ao menos quatro acidente aconteceram na rodovia no trecho do município
Itaipava receberá atendimento móvel da Enel em maio
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