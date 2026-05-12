Solstício do Som - Foto: Isabela Bentes

Solstício do SomFoto: Isabela Bentes

Publicado 12/05/2026 17:14

Petrópolis - O Solstício do Som recebeu 60 inscrições para a 32ª edição, que será realizada entre os dias 18 e 21 de junho de 2026. O número reúne propostas de diferentes regiões do país e marca o início do processo de curadoria do festival, que celebra a chegada do inverno.

Do total, 29 inscrições são do estado do Rio de Janeiro, incluindo artistas de Petrópolis, Nova Friburgo, Niterói e Maricá. O estado de São Paulo concentra 17 propostas, com participação da capital e de cidades como Campinas, Barueri, Limeira e Americana. Também foram registradas inscrições de Minas Gerais, com representantes de Belo Horizonte, Santa Luzia e Ouro Preto. O Paraná tem propostas vindas de Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, enquanto o Rio Grande do Sul também registra inscrições de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. O Distrito Federal contabiliza duas inscrições. Completam o panorama uma inscrição do Maranhão, de São Luís, e uma de Alagoas, de Maceió.

"O processo de curadoria está muito rico, com muitas inscrições. Pena não termos recursos para trazer algumas das excelentes apresentações inscritas. A princípio, teremos condições de escalar apenas aquelas que se dispuserem a vir voluntariamente. Em breve, vamos lançar uma campanha de financiamento para garantir a estrutura básica de som e cobertura. Estamos abertos para propostas de patrocinadores e parceiros, incluindo do poder público", afirma João Verleun, organizador do festival.

A realização do Solstício do Som, duas vezes ao ano, é prevista pela Lei Municipal nº 9.017, de 17 de abril de 2025, que incluiu o festival no calendário oficial de eventos de Petrópolis. A legislação prevê duração de sete dias de programação, com encerramento nas datas dos solstícios, e indica como possíveis locais espaços públicos do Centro da cidade, como a Praça Rui Barbosa, a Praça Visconde de Mauá, em conjunto com o Centro de Cultura Raul de Leoni, e a Praça Princesa Isabel. O texto também estabelece a realização de programação musical com repertório autoral de artistas ligados ao município, além da participação de convidados e de outras linguagens artísticas e culturais.