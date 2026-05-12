Solstício do SomFoto: Isabela Bentes
Solstício do Som recebe 60 inscrições para edição de inverno de 2026
Festival será realizado entre os dias 18 e 21 de junho e inicia etapa de curadoria com propostas de diferentes regiões do país
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Firjan Serrana promove workshop com foco em segurança e saúde do trabalho
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PM prende mulher apontada como autora de roubos no Centro
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Ação foi realizada pelo 26º BPM e pela 106ª DP
Teatro Imperial tem programação com destaque para humor, dança, música e projetos gratuitos em Petrópolis no mês de maio
Mês tem programação para todos os gostos
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