Marcia Garcia e a Trilha Para Mulheres (TPM) - Foto: Divulgação

Marcia Garcia e a Trilha Para Mulheres (TPM)Foto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 14:04

Petrópolis - A temporada de montanhismo foi aberta em abril em todo o Brasil, e os números mostram por que a data importa: só a sede petropolitana do Parque Nacional da Serra dos Órgãos recebeu 42.612 visitantes em 2025. No último fim de semana, Teresópolis sediou a ATM 2026 — Abertura da Temporada de Montanhismo, evento que marcou os 185 anos da primeira ascensão registrada da Pedra do Sino, realizada em 1841 pelo naturalista escocês George Gardner.

Para quem quer aproveitar a temporada, a guia de atrativos naturais Marcia Garcia, petropolitana com mais de cinco anos de atuação na região, indica percursos conforme o perfil do visitante. “Iniciantes podem começar pelo Castelinho, Vale da Lua e Véu da Noiva. Quem já tem experiência encontra desafios maiores em Castelos do Açu, na Travessia Petrópolis-Teresópolis e na trilha da Maria Comprida”, explica a profissional.

Credenciada no Cadastur e pós-graduada em Ecoturismo e Interpretação da Natureza pela UFRRJ (2024), Marcia conduz grupos diversos — casais, famílias, turistas e corporativos — em saídas que combinam trekking com vivências de bem-estar, meditação e dinâmicas em grupo, com foco especial, mas não exclusivo, no público feminino. Trilheira de longa data, ela retomou as trilhas aos 40 anos, após um período de sedentarismo, e encontrou no próprio movimento a transição de carreira que buscava. "Fui trabalhar com o que realmente me fazia, e faz, feliz", comenta.

Em 2021, essa visão deu origem à TPM — Trilha para Mulheres, projeto mensal que em 2026 completa cinco anos de atividade contínua. As saídas acontecem uma vez por mês e combinam trilha, rodas de conversa com convidadas e práticas de yoga ou meditação. O público principal são mulheres entre 25 e 60 anos de Petrópolis e região, mas o projeto também recebe participantes de outros estados. "O mais marcante é a mulher se sentir acolhida. Ali trocamos experiências muito parecidas, e elas se sentem confortáveis para falar sobre suas fragilidades, problemas, desafios", afirma.