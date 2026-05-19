Marcia Garcia e a Trilha Para Mulheres (TPM)Foto: Divulgação
Com temporada de montanhismo aberta, guia petropolitana aposta em experiências que unem trekking, bem-estar e autoconhecimento
Marcia Garcia conduz trilhas na Serra dos Órgãos e é criadora da TPM (Trilha para Mulheres), projeto que completa cinco anos em 2026
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