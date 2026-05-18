Homicídio ocorreu na Praça da InconfidênciaFoto: Divulgação/26º BPM
O indivíduo, que possui longa ficha criminal por crimes como homicídio, violência contra a mulher e lesão corporal, permaneceu preso na 105ª DP por homicídio qualificado.
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