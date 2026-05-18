Homicídio ocorreu na Praça da Inconfidência - Foto: Divulgação/26º BPM

Homicídio ocorreu na Praça da InconfidênciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 18/05/2026 11:35

Petrópolis - Uma briga entre moradores em situação de rua terminou com a morte de uma mulher de 41 anos em Petrópolis. O fato ocorreu na noite deste domingo (17) na Praça da Inconfidência, no Centro.

Agentes da Guarda Civil Municipal prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Pouco tempo após o crime, agentes do Segurança Presente localizaram o suspeito, de 40 anos, na Rua Paulo Barbosa, acompanhado de sua companheira, que foi conduzida como testemunha. No local, a mulher confirmou a agressão e afirmou que houve uma discussão entre o homem e a vítima.



O indivíduo, que possui longa ficha criminal por crimes como homicídio, violência contra a mulher e lesão corporal, permaneceu preso na 105ª DP por homicídio qualificado.

