Passarela provisória para pedestres - Foto: Divulgação/Elovias

Passarela provisória para pedestresFoto: Divulgação/Elovias

Publicado 16/05/2026 16:17

Petrópolis - A Elovias concluiu, nesta sexta-feira (15), a instalação da passarela provisória para pedestres na região da ponte do Arranha-Céu, em Itaipava. A estrutura já foi transportada para o local e está posicionada.

Com a montagem concluída, os trabalhos são para ajustes finais de segurança. Segundo a concessionária, a travessia deve ser totalmente liberada na próxima segunda-feira.