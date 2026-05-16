Passarela provisória para pedestresFoto: Divulgação/Elovias
Passarela provisória no Arranha-Céu deve estar liberada para pedestres na próxima segunda-feira
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