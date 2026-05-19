Material apreendido pelos policiaisFoto: Divulgação/26º BPM
Operação termina com dois homens presos e grande quantidade de drogas apreendidas na Praça de Cascatinha
Trabalho foi realizado entre as polícias Civil e Militar
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Premiada comédia 'Demasiado Juntas' encerra circulação no estado com sessão única em Petrópolis neste sábado
Espetáculo mistura humor, falso documentário e universo circense inspirado na história de irmãs siamesas
Com temporada de montanhismo aberta, guia petropolitana aposta em experiências que unem trekking, bem-estar e autoconhecimento
Marcia Garcia conduz trilhas na Serra dos Órgãos e é criadora da TPM (Trilha para Mulheres), projeto que completa cinco anos em 2026
Rodoviários da Turp realizaram segunda paralisação em menos de um mês
Paralisação de abril durou cinco dias
Mulher em situação de rua é morta a facadas no Centro de Petrópolis
Homem, também em situação de rua, foi preso
Passarela provisória no Arranha-Céu deve estar liberada para pedestres na próxima segunda-feira
Elovias disse estar concluindo ajustes de segurança
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