Material apreendido pelos policiais - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido pelos policiaisFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 19/05/2026 14:15

Petrópolis - Uma operação conjunta do 26º BPM e da 105ª DP resultou na apreensão de drogas e na prisão de dois homens na noite desta segunda-feira (18), na Praça de Cascatinha, em Petrópolis. A ação foi desencadeada após denúncias de moradores e informações de inteligência apontarem intensa movimentação do tráfico de drogas na região.

Durante a operação, cinco pessoas foram conduzidas para a delegacia após abordagem realizada pelas equipes. Os agentes também localizaram um imóvel utilizado como depósito de entorpecentes em uma garagem na Rua Pedro Nava, ligada a um dos suspeitos.

No total, foram apreendidos 216 tabletes de maconha, 126 pinos de cocaína, 363 pedras de crack, 21 frascos de loló, além de um carro, uma motocicleta e mais de R$ 4 mil em dinheiro.

Dois homens, de 30 e 20 anos, permaneceram presos e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os outros três envolvidos, entre eles duas mulheres, foram ouvidos e liberados.