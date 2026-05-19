Grupo Teatral ApanelA - Foto: Gabriel Stéfano

Grupo Teatral ApanelAFoto: Gabriel Stéfano

Publicado 19/05/2026 14:22

Petrópolis - A intervenção literária 'Histórias de bocAOuvido' chega a Petrópolis com uma proposta sensorial e interativa que resgata a tradição oral de contar histórias. O Grupo Teatral ApanelA, coletivo periférico do interior de São Paulo, irá se apresentar no Centro Cultural Sesc Quitandinha no dia 31 de maio, às 11h.

A encenação propõe uma experiência imersiva e não convencional: cinco tendas esvoaçantes são instaladas em espaços abertos, onde atuadores apresentam contos populares curtos de forma individual ao público. Inspirada no formato de uma feira livre, a intervenção convida cada visitante a traçar seu próprio percurso, escolhendo quais histórias ouvir e em que ordem, transformando a fruição em um ato de descoberta pessoal.

Com foco na oralidade, *Histórias de bocAOuvido* valoriza a palavra falada como protagonista, aproximando público e narrador em encontros íntimos e poéticos. Entre os relatos compartilhados estão histórias como a do rei que queria tudo, a menina que aprendeu a bordar e a noite que cavalga em busca da Lua com narrativas permeadas por encantamento, humor e sabedoria popular.

Para o produtor do espetáculo, Gabriel Amaral, quem for assistir vai poder conferir histórias vindas do tempo 'do não tempo' para esse nosso tempo. "É como uma maratona de histórias para o público seguir, dentro de cada tenda há uma história diferente contada por um narrador que conduz essa vivência. A ideia é horizontalizar a relação entre narrador e espectador, evocando memórias afetivas e abrindo o campo para a imaginação e o compartilhamento de histórias. É a primeira vez do grupo no Rio de Janeiro e estamos muito animados para essa circulação", comenta Gabriel Amaral, um dos idealizadores do ApanelA.

Histórias de bocAOuvido se dá na continuidade do estudo de contos populares pelo Grupo Teatral ApanelA, na utilização do espaço não convencional e na busca da comunicação com o público. O grupo nasceu em 2018 a partir do estudo para teatro de rua e está sediado na periferia da cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. A proposta reforça a potência da arte como ferramenta de encontro e escuta, promovendo uma experiência acessível, gratuita e voltada para todas as idades. Com sua intervenção Histórias de bocAOuvido percorreu espaços importantes como a Mostra Sesc Cariri de Culturas do Sesc Ceará, e o Palco Sesc Arte Móvel do Sesc Paraná. A atração foi selecionada pelo Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar 2026.