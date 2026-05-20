Sede do FNCC, na Rua Monsenhor Bacelar - Foto: Reprodução

Sede do FNCC, na Rua Monsenhor BacelarFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 14:31 | Atualizado 20/05/2026 14:32

Petrópolis - A Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC) realiza, no próximo dia 28 de maio, uma programação especial em alusão ao Maio Vermelho, campanha nacional de conscientização e combate ao câncer bucal. O evento acontecerá na unidade da instituição, localizada na Rua Monsenhor Bacelar, nº 569, no Centro de Petrópolis.

Com o tema “A prevenção começa com informação. Um simples exame pode salvar vidas”, a ação busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, além de reforçar a necessidade de cuidados preventivos e acompanhamento especializado.

A programação contará com palestra da Dra. Angélica Sant’Anna, dentista oncológica, mestre em Ciências Biomédicas e laserterapeuta. A especialista abordará o tema “Câncer Bucal: sinais que o seu corpo dá e você não pode ignorar”, destacando sintomas, fatores de risco e a importância da identificação precoce para aumentar as chances de tratamento e cura.

Além da palestra, o encontro terá atividades de integração e acolhimento para pacientes e familiares atendidos pela instituição.

A FNCC destaca que o câncer bucal pode apresentar sinais silenciosos e, muitas vezes, ser confundido com problemas simples da cavidade oral. Entre os sintomas de alerta estão feridas que não cicatrizam, manchas na boca, dificuldade para mastigar ou engolir e rouquidão persistente.

A recomendação é procurar avaliação profissional diante de qualquer alteração.

Programação do evento 28 de maio

A Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC) oferece assistência gratuita a pacientes oncológicos maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. A instituição conta com profissionais voluntários e atua no acolhimento e suporte multidisciplinar aos pacientes e familiares.

Entre os serviços disponibilizados estão atendimento com assistente social, advogado, psicólogo, nutricionista, fisioterapia, psicanálise, além da oferta de exames, medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas e cestas básicas.

Segundo a instituição, após o cadastro, o Serviço Social realiza análise socioeconômica para identificar as necessidades específicas de cada paciente atendido.

A FNCC também mantém um bazar beneficente, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, contribuindo para a manutenção das ações sociais desenvolvidas pela entidade.

