Capotamento na BR-040 deixou homem feridoFoto: Reprodução

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Petrópolis - Por volta das 7h20 desta quarta-feira (20), um carro capotou no km 67 da BR-040, em Petrópolis. O acidente aconteceu na altura de Araras.
A Elovias informou que um homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Santa Teresa.