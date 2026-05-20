Capotamento na BR-040 deixou homem feridoFoto: Reprodução
Homem fica ferido em capotamento de carro na BR-040
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Mobilização está no seu terceiro dia
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Projeto busca incentivar moradores e turistas a circularem pelos principais restaurantes da cidade ao longo dos próximos meses
'Histórias de bocAOuvido' terá apresentação no Quitandinha no fim de maio
Apresentação é gratuita
Operação termina com dois homens presos e grande quantidade de drogas apreendidas na Praça de Cascatinha
Trabalho foi realizado entre as polícias Civil e Militar
Premiada comédia 'Demasiado Juntas' encerra circulação no estado com sessão única em Petrópolis neste sábado
Espetáculo mistura humor, falso documentário e universo circense inspirado na história de irmãs siamesas
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