Capotamento na BR-040 deixou homem ferido - Foto: Reprodução

Capotamento na BR-040 deixou homem feridoFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 14:09

Petrópolis - Por volta das 7h20 desta quarta-feira (20), um carro capotou no km 67 da BR-040, em Petrópolis. O acidente aconteceu na altura de Araras.

A Elovias informou que um homem foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Santa Teresa.