Ato não tem previsão de términoFoto: Reprodução
Rodoviários da Turp seguem com paralisação em Petrópolis
Mobilização está no seu terceiro dia
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Petrópolis terá Circuito Gastronômico e prêmio voltado à culinária local durante o inverno
Projeto busca incentivar moradores e turistas a circularem pelos principais restaurantes da cidade ao longo dos próximos meses
'Histórias de bocAOuvido' terá apresentação no Quitandinha no fim de maio
Apresentação é gratuita
Operação termina com dois homens presos e grande quantidade de drogas apreendidas na Praça de Cascatinha
Trabalho foi realizado entre as polícias Civil e Militar
Premiada comédia 'Demasiado Juntas' encerra circulação no estado com sessão única em Petrópolis neste sábado
Espetáculo mistura humor, falso documentário e universo circense inspirado na história de irmãs siamesas
Com temporada de montanhismo aberta, guia petropolitana aposta em experiências que unem trekking, bem-estar e autoconhecimento
Marcia Garcia conduz trilhas na Serra dos Órgãos e é criadora da TPM (Trilha para Mulheres), projeto que completa cinco anos em 2026
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