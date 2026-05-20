Ato não tem previsão de término - Foto: Reprodução

Ato não tem previsão de términoFoto: Reprodução

Publicado 20/05/2026 13:57

Petrópolis - Desde segunda-feira (18), rodoviários da Turp Transporte realizam uma paralisação nos serviços em Petrópolis. Segundo a empresa, os líderes da mobilização já foram demitidos por terem descumprido um acordo feito após a última paralisação, em abril.

Durante terça-feira, a empresa voltou com a circulação de algumas linhas, com a contratação de motoristas temporários. No início da noite, 700, 705, 711, 712, 713, 717 e 728 tinham ônibus na cidade.

Nesta quarta, a Turp se manifestou novamente, reafirmando que os salários estão pagos e que a negociação do FGTS está em andamento. A empresa diz que os ex-funcionários têm "interesses desconecidos" e intimidam os rodoviários da empresa a trabalharem .

Além disso, a Turp reforçou que a população está sendo prejudicada e que o prejuízo da empresa também segue aumentando.

