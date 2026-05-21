Carro ficou com a frente destruída após o acidente - Foto: Divulgação/26º BPM

Carro ficou com a frente destruída após o acidenteFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 21/05/2026 18:45

Petrópolis - Um homem de 36 anos foi preso na quarta-feira após ter tentado fugir da Polícia Militar e batido em um caminhão. O caso aconteceu no Quitandinha, na BR-040, em Petrópolis.

Segundo a PM, os agentes estavam na Rua Ceará quando receberam informações de que um carro realizava manobras perigosas. No momento em que foram abordar o motorista, ele desobedeceu a ordem de parada e iniciou a fuga.

Em seguida, o homem acessou a contramão da BR-040 e colidiu de frente em um caminhão no km 82. Após o acidente, ele ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado.

O indivíduo afirmou ter consumido bebida alcoólica e cocaína antes da fuga. No entanto, os exames realizados porteriormente não apontaram alteração. Ele sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi encaminhado à 105ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O condutor irá responder em liberdade pelos crimes de desobediência e fuga de local de acidente. O veículo possuía restrições judiciais e foi removido ao pátio.

