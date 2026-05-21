Quebras voltaram a ser registradas, como essa no Centro - Foto: Reprodução

Quebras voltaram a ser registradas, como essa no CentroFoto: Reprodução

Publicado 21/05/2026 18:33

Petrópolis - Nesta quinta-feira (21), os ônibus da Turp Transporte voltaram a circular normalmente depois do fim da paralisação dos rodoviários, que durou três dias. A Prefeitura de Petrópolis decretou intervenção na empresa e assumiu a operação nesta madrugada.

Junior Cezar Maurício Marinho foi declarado interventor e irá atuar nas garagens e no dia a dia da empresa.

A intervenção foi decidida por conta de três pontos principais:

- ⁠Ônibus sumindo dos pontos: os relatórios operacionais da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) comprovaram que a empresa vinha deixando de cumprir dezenas de viagens e horários programados.

-⁠ ⁠Greves constantes: as recorrentes paralisações de funcionários por falhas administrativas e fiscais da própria empresa tiravam o direito de ir e vir da população.

-⁠ ⁠Falta de qualidade: o aumento no número de reclamações por atrasos e veículos quebrados nas vias.

Uma reunião foi realizada com os trabalhadores da empresa para alinhar os detalhes da operação e definir o plano para que os ônibus voltassem às ruas durante a madrugada.