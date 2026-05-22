Deputado federal Hugo Leal - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 22/05/2026 17:07

Petrópolis - Em um momento em que Petrópolis enfrenta um salto expressivo nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) garantiu o pagamento de R$ 3 milhões em emenda parlamentar para a Saúde do município. O recurso foi transferido para a Prefeitura no dia 6 de maio e é destinado à compra de medicamentos e insumos para os hospitais municipais.

Dados da Secretaria de Saúde mostram que 60 internações foram registradas em março deste ano, representando um aumento de 56 casos em relação ao mesmo mês em 2025.

"A cidade está num momento em que a rede hospitalar precisa estar preparada. Sabemos que no inverno há muitos casos que precisam de atenção e os hospitais devem ter condições para responder. A contribuição do nosso mandato chega para ajudar a administração municipal a atender o aumento da demanda e garantir que as equipes médicas tenham capacidade para oferecer o melhor tratamento à população”, afirmou Hugo Leal.



Os R$ 3 milhões de 2026 dão continuidade à contribuição do parlamentar com a Saúde petropolitana. Desde 2009, em seu primeiro mandato, Hugo Leal envia recursos para a pasta, totalizando cerca de R$ 57 milhões nos últimos 17 anos. O deputado também já contribuiu com a compra de aparelhos importantes como os dois mamógrafos digitais públicos da cidade, a ressonância magnética do HAC, além da reforma do próprio Alcides Carneiro após as enchentes de 2022. Há também uma articulação, que vem desde maio do ano passado, para que o Ministério da Saúde invista R$ 50 milhões para a construção de uma nova ala cirúrgica no Hospital Alcides Carneiro, com 11 salas cirúrgicas e 60 novos leitos.