Petrópolis - A diretora e duas educadoras do Centro de Educação Infantil André Vanzan, no bairro Cascatinha, em Petrópolis, foram afastadas após uma denúncia de agressão a uma criança de três anos na unidade.
De acordo com a Secretaria de Educação, a medida foi adotada como forma de preservar o andamento da investigação, proteger as crianças atendidas pelo CEI e garantir que as famílias recebam informações. A unidade está sob intervenção e acompanhamento direto da Inspeção Escolar e da equipe da Educação Infantil.
As duas educadoras afastadas irão responder em procedimento que foi instaurado pelo município. A diretora será submetida à sindicância administrativa, instrumento que é utilizado para apurar responsabilidades no âmbito do serviço público.
Reuniões com os responsáveis pelos estudantes serão realizadas para prestar esclarecimentos sobre o caso, explicaras providências já tomadas e abrir espaço para as famílias.
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