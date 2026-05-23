Hingo Hammes, prefeito de Petrópolis - Foto: Reprodução

Hingo Hammes, prefeito de PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2026 21:49

Petrópolis - A Câmara Municipal de Petrópolis informou que arquivou o pedido de cassação do prefeito Hingo Hammes (PP). Segundo a nota, o departamento jurídico analisou e entendeu que não havia justa causa para o prosseguimento da denúncia.

A denúncia não chegou a ser analisada e votada pelos vereadores.

O pedido de abertura do processo de cassação havia sido feito no dia 11 de maio pelo vereador Léo França (PT). A denúncia apontava irregularidades fiscais e orçamentárias que teriam sido reconhecidas pelo próprio governo em documento apresentado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) referente a 2025.