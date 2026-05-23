Hingo Hammes, prefeito de PetrópolisFoto: Reprodução

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Petrópolis - A Câmara Municipal de Petrópolis informou que arquivou o pedido de cassação do prefeito Hingo Hammes (PP). Segundo a nota, o departamento jurídico analisou e entendeu que não havia justa causa para o prosseguimento da denúncia.
A denúncia não chegou a ser analisada e votada pelos vereadores.
O pedido de abertura do processo de cassação havia sido feito no dia 11 de maio pelo vereador Léo França (PT). A denúncia apontava irregularidades fiscais e orçamentárias que teriam sido reconhecidas pelo próprio governo em documento apresentado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) referente a 2025.