Emanuelly, de apenas dois anos - Foto: Reprodução

Emanuelly, de apenas dois anosFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2026 21:57

Petrópolis - Desde outubro em tratamento contra leucemia, a pequena Emanuelly Dias, de apenas 2 anos, está perto de voltar para casa e continuar os cuidados ao lado da família. Há sete meses, a menina permanece no Rio de Janeiro acompanhada da mãe, entre sessões de quimioterapia, consultas e procedimentos médicos.

Para que Emanuelly possa retornar em segurança à rotina no lar, a casa da família, em Petrópolis, precisará passar por adaptações. Por conta da baixa imunidade causada pelo tratamento, a criança não pode ficar exposta a ambientes com poeira ou sem as condições adequadas de higiene. Por isso, familiares iniciaram uma campanha de arrecadação para custear as reformas e outras despesas essenciais durante o processo de recuperação.

“A Manu não pode ficar em ambientes com poeira porque isso pode atrapalhar a recuperação dela. Precisamos fazer algumas reformas para recebê-la de volta sem nenhum perigo. Agradecemos qualquer ajuda”, conta Jéssica Dias, mãe da criança.

Natural de Petrópolis, Emanuelly está realizando tratamento no Instituto Nacional do Câncer (INCA) e atualmente permanece hospedada com a mãe na Casa Ronald no Rio de Janeiro, instituição que acolhe crianças em tratamento oncológico. Além das obras na residência, a família também enfrenta custos frequentes com transporte, alimentação especial, suplementos, fraldas, medicamentos e materiais hospitalares.

Quem desejar contribuir pode fazer sua doação através da chave PIX:

Chave PIX: (24) 99276-3808

Nome: Jéssica Dias Gomes de Matos (mãe da Emanuelly)

Instituição: Caixa Econômica Federal