Emanuelly, de apenas dois anosFoto: Reprodução
Nome: Jéssica Dias Gomes de Matos (mãe da Emanuelly)
Instituição: Caixa Econômica Federal
Agora você pode ler esta notícia off-line
Emanuelly, de apenas dois anosFoto: Reprodução
Família de Petrópolis pede ajuda para concluir tratamento de criança de 2 anos contra leucemia
Em fase final do tratamento no RJ, familiares de Emanuelly Dias buscam apoio para garantir continuidade dos cuidados da jovem em casa
Câmara arquiva pedido de cassação de Hingo Hammes, prefeito de Petrópolis
Departamento jurídico analisou a denúncia e optou por arquivar o processo
Firjan Serrana debate impactos do afastamento previdenciário nas relações de emprego
Evento gratuito é voltado a empresários, gestores de RH e profissionais da área
Deputado Hugo Leal envia R$ 3 milhões para compra de medicamentos e insumos para hospitais municipais de Petrópolis
Recurso foi transferido para a Prefeitura no início do mês
Diretora e educadoras do CEI André Vanzan, em Cascatinha, são afastadas após denúncia de agressão
Aluna de três anos teria sido agredida na unidade
PM apreende mais de 17 mil unidades de drogas em Petrópolis
Prejuízo estimado ao tráfico é de mais de R$ 190 mil
Escola de Música Santa Cecília mantém tradição centenária e oferece aulas de acordeon e sanfona em Petrópolis
Instituição com mais de 130 anos de história no ensino musical aposta na formação técnica e artística de novos músicos, valorizando ritmos populares brasileiros e o aprendizado personalizado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.