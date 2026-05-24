Drogas encontradas na residênciaFoto: Divulgação/26º BPM
O casal foi encaminhado à 105ª DP, onde ambos permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
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Drogas encontradas na residênciaFoto: Divulgação/26º BPM
Casal é preso por tráfico de drogas no Bairro Esperança
Ação foi realizada pela Polícia Militar
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