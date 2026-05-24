Drogas encontradas na residência - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas encontradas na residênciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 24/05/2026 19:55

Petrópolis - Um casal foi preso na manhã deste domingo (24) pelo crime de tráfico de drogas em Petrópolis. A ação foi realizada no Bairro Esperança após uma denúncia.

No local, os agentes se dirigiram à Rua Brigadeiro Castrioto, em uma residência apontada como o local utilizado para o armazenamento e comercialização dos entorpecentes. Na casa, os dois suspeito foram encontrados e a mulher confessou participação no tráfico, além de indicar o lugar onde as drogas e o dinheiro estavam escondidos.

Foi encontrada uma sacola com 25 pedras de crack, além de R$ 207,00 em espécie. Em buscas na residência, a polícia também apreendeu um celular e mais R$ 55,00.



O casal foi encaminhado à 105ª DP, onde ambos permaneceram presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.