Indivíduo foi preso pela DC-Polinter - Foto: Reprodução

Indivíduo foi preso pela DC-PolinterFoto: Reprodução

Publicado 27/05/2026 14:35

Petrópolis - Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter) cumpriram, nesta terça-feira (26), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 32 anos, apontado como o líder do tráfico de drogas no Bairro da Glória. Com 12 anotações criminais, incluindo tráfico, roubo, extorsão e violência doméstica (Lei Maria da Penha), ele era peça-chave no comércio de cocaína e maconha na comunidade.

Segundo as investigações, o criminoso conseguia controlar as atividades ilícitas mesmo nos períodos em que esteve preso. Ele contava com o apoio de sua companheira, que usava o telefone para prestar contas e recolher o dinheiro dos "vapores".

A organização criminosa já era monitorada pela Operação "Cruzadas". A ação policial anterior mapeou a rede de lideranças, revelando um forte esquema de lavagem de dinheiro com a compra de bens de luxo, além do aliciamento de adolescentes para o tráfico. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.