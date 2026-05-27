Armas foram encontradas parcialmente desmontadas - Foto: Divulgação/PRF

Armas foram encontradas parcialmente desmontadasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 27/05/2026 21:31

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois fuzis durante uma abordagem na BR-040, em Petrópolis, nesta quarta-feira (27). O motorista do veículo foi preso em flagrante por transporte ilegal de armas.

Os agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram o veículo e notaram nervosismo no condutor, além de contradições a respeito do motivo da viagem. Em revista, os policiais encontraram os dois fuzis parcialmente desmontados embalados em um plástico preto.

O indivíduo confessou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do armamento e contou que havia saído de Minas Gerais tendo o Rio de Janeiro como destino.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP.