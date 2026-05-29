Antoane Correa participou da comitivaFoto: Divulgação
Empresário de Petrópolis integra comitiva internacional que entregou manifesto contra a fome ao Papa no Vaticano
Antoane Corrêa, fundador do Armazém do Grão, participou do Seminário Internacional "Pão em Todas as Mesas" em Roma, que debateu segurança alimentar e sustentabilidade no varejo
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