Antoane Correa participou da comitiva - Foto: Divulgação

Antoane Correa participou da comitivaFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 20:11

Petrópolis - O empresário Antoane Corrêa, fundador e presidente da rede de supermercados Armazém do Grão, integrou o seleto grupo de líderes do varejo das Américas que participou, nos dias 25 e 26 de maio, do “Seminário Internacional Pão em Todas as Mesas”, realizado na Embaixada do Brasil em Roma, na Itália. O ápice do evento ocorreu na última quarta-feira (27), com a entrega do "Manifesto de Roma" ao Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O documento entregue ao Pontífice foi formulado coletivamente por representantes do varejo supermercadista, autoridades, lideranças religiosas e especialistas em alimentação e inovação. Ele reúne propostas e compromissos práticos focados no combate à fome, na redução drástica do desperdício de alimentos e no fortalecimento da segurança alimentar em todo o continente americano.

Importância Global e Local

O seminário, promovido pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) e pela Associação das Américas de Supermercados (ALAS), em parceria com o Instituto Redentor, colocou o setor varejista na vanguarda da discussão sobre responsabilidade social global. A presença de Antoane Corrêa no encontro destaca o protagonismo de Petrópolis e do Armazém do Grão no cenário empresarial fluminense.

A comitiva internacional contou com a presença de autoridades e nomes de peso, como o Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, Renato Mosca, embaixador do Brasil na Itália, Antônio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ, David Hertz, cofundador da Gastromotiva, e Federica Carfagna, especialista internacional em Segurança Alimentar e Nutrição.