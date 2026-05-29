Drogas apreendidas no local - Foto: Divulgação/26º BPM

Drogas apreendidas no localFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 29/05/2026 20:23

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu uma mulher e apreendeu dois adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas na Estrada da Saudade, em Petrópolis. A ação foi realizada na noite de quinta-feira (28).

O trabalho começou após a polícia receber informações de que duas mulheres estariam comercializando entorpecentes próximo à quadra poliesportiva da localidade. Os agentes foram ao local e observaram os suspeitos realizando movimentação típica do tráfico.

Na abordagem, foram apreendidos R$ 105 em espécie e três celulares. Em seguida, uma sacola foi encontrada escondida contendo 79 pedras de crack e 42 cápsulas de cocaína. Os envolvidos confessaram participação no tráfico local.



A ocorrência foi apresentada na 105ª DP, onde a mulher permaneceu presa pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Os dois adolescentes permaneceram apreendidos por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.