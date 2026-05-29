Abertura do evento é no feriado de Corpus ChristiFoto: Divulgação
A abertura acontece no feriado de Corpus Christi, quinta-feira, dia 4 de junho, com apresentações de Douglas Netto do Acordeon, Ziriguidó e Pedro Ribeiro canta Forró, além das tradicionais apresentações da Quadrilha Cupido. A proposta é mergulhar o público no clima típico das festas juninas logo no primeiro dia do evento.
Ao longo da programação, o palco do Arraiá receberá nomes conhecidos do público serrano, como Ceceu Valença, Fred Pontes, Tribo de Gonzaga, Bem Forrado, Forró Maravilhas e Tim Barbosa, mantendo o forró como protagonista em grande parte das noites.
Outro destaque fica por conta da cantora Ashley Mello, que sobe ao palco no domingo, 7 de junho, com um tributo especial à cantora Marília Mendonça. A apresentação promete reunir fãs do sertanejo em um show marcado por sucessos que marcaram gerações recentes da música brasileira.
As tradicionais quadrilhas juninas também terão espaço garantido na programação, com apresentações dos grupos Cupido, Explosão e Balancê de Aparecida, reforçando o caráter cultural e familiar do evento.
No sábado, 13 de junho, o Arraiá ainda contará com a transmissão ao vivo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Às 19h, o público poderá acompanhar Brasil x Marrocos em um telão instalado no espaço do evento, antes do show de Mathias & Israel, que encerra a noite.
Além da programação musical, o Arraiá Amor Perfeito reúne mais de 40 expositores gastronômicos, cervejarias artesanais, food trucks, espaço infantil e feira de artesanato. O evento acontece entre os dias 4 e 7 e 12 a 14 de junho, consolidando-se como um dos principais encontros juninos da Serra Fluminense.
Confira a programação completa:
14h – Douglas Netto do Acordeon
15h45 – Quadrilha Cupido
17h – Ziriguidó
18h45 – Quadrilha Cupido
20h30 – Pedro Ribeiro canta Forró
Sexta-feira – 05/06
18h – Forró do Aguinaldo
21h – Lucas Israel
Sábado – 06/06
15h – Trio Dona Flô
16h45 – Quadrilha Cupido
18h30 – Ceceu Valença
21h – Fred Pontes
Domingo – 07/06
14h – Trio Rapacuia
17h – Os Improváveis
18h45 – Quadrilha Balancê de Aparecida
20h30 – Ashley Mello – Tributo a Marília Mendonça
Sexta-feira – 12/06
18h – Três ou Mais
21h – Tribo de Gonzaga
Sábado – 13/06
14h – Trio Maluvido
16h – Quadrilha Explosão
17h – Bem Forrado
19h – Transmissão da Copa do Mundo – Brasil x Marrocos
21h – Mathias & Israel
Domingo – 14/06
14h – Forró Maravilhas
15h45 – Quadrilha Cupido
17h – La Mota
18h45 – Quadrilha Explosão
20h30 – Tim Barbosa
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