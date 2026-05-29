Abertura do evento é no feriado de Corpus Christi - Foto: Divulgação

Abertura do evento é no feriado de Corpus ChristiFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 20:29

Petrópolis - O clima de festa junina vai tomar conta de Itaipava com uma trilha sonora que promete não deixar ninguém parado. A organização do Arraiá Amor Perfeito divulgou a programação musical completa para os dois finais de semana de evento no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, que acontece de 4 a 7 de junho e de 12 a 14 de junho. Com entrada gratuita, o público poderá curtir mais de 20 apresentações, que passeiam pelo forró tradicional, pé-de-serra, sertanejo, piseiro e as clássicas quadrilhas juninas.



A abertura acontece no feriado de Corpus Christi, quinta-feira, dia 4 de junho, com apresentações de Douglas Netto do Acordeon, Ziriguidó e Pedro Ribeiro canta Forró, além das tradicionais apresentações da Quadrilha Cupido. A proposta é mergulhar o público no clima típico das festas juninas logo no primeiro dia do evento.



Ao longo da programação, o palco do Arraiá receberá nomes conhecidos do público serrano, como Ceceu Valença, Fred Pontes, Tribo de Gonzaga, Bem Forrado, Forró Maravilhas e Tim Barbosa, mantendo o forró como protagonista em grande parte das noites.



Outro destaque fica por conta da cantora Ashley Mello, que sobe ao palco no domingo, 7 de junho, com um tributo especial à cantora Marília Mendonça. A apresentação promete reunir fãs do sertanejo em um show marcado por sucessos que marcaram gerações recentes da música brasileira.



As tradicionais quadrilhas juninas também terão espaço garantido na programação, com apresentações dos grupos Cupido, Explosão e Balancê de Aparecida, reforçando o caráter cultural e familiar do evento.



No sábado, 13 de junho, o Arraiá ainda contará com a transmissão ao vivo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Às 19h, o público poderá acompanhar Brasil x Marrocos em um telão instalado no espaço do evento, antes do show de Mathias & Israel, que encerra a noite.



Além da programação musical, o Arraiá Amor Perfeito reúne mais de 40 expositores gastronômicos, cervejarias artesanais, food trucks, espaço infantil e feira de artesanato. O evento acontece entre os dias 4 e 7 e 12 a 14 de junho, consolidando-se como um dos principais encontros juninos da Serra Fluminense.



Confira a programação completa:

Quinta-feira – 04/06

14h – Douglas Netto do Acordeon

15h45 – Quadrilha Cupido

17h – Ziriguidó

18h45 – Quadrilha Cupido

20h30 – Pedro Ribeiro canta Forró



Sexta-feira – 05/06

18h – Forró do Aguinaldo

21h – Lucas Israel



Sábado – 06/06

15h – Trio Dona Flô

16h45 – Quadrilha Cupido

18h30 – Ceceu Valença

21h – Fred Pontes



Domingo – 07/06

14h – Trio Rapacuia

17h – Os Improváveis

18h45 – Quadrilha Balancê de Aparecida

20h30 – Ashley Mello – Tributo a Marília Mendonça



Sexta-feira – 12/06

18h – Três ou Mais

21h – Tribo de Gonzaga



Sábado – 13/06

14h – Trio Maluvido

16h – Quadrilha Explosão

17h – Bem Forrado

19h – Transmissão da Copa do Mundo – Brasil x Marrocos

21h – Mathias & Israel



Domingo – 14/06

14h – Forró Maravilhas

15h45 – Quadrilha Cupido

17h – La Mota

18h45 – Quadrilha Explosão

20h30 – Tim Barbosa