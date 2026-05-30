Andréa Pachá - Foto: Leo Aversa

Andréa PacháFoto: Leo Aversa

Publicado 30/05/2026 21:43

Petrópolis - O Teatro Imperial recebe, neste domingo (31), às 16h, mais uma edição do projeto "Leia Mulheres Petrópolis". O encontro terá como destaque a participação da escritora e magistrada petropolitana Andréa Pachá, autora do livro "Velhos são os outros", obra escolhida para a discussão desta edição.

Reconhecida nacionalmente por transformar experiências humanas em literatura, Andréa Pachá construiu uma trajetória que une Justiça, escuta e narrativa. Após quase vinte anos atuando em Varas de Família, a autora passou a trabalhar com sucessões, inventários e curatelas, vivências que inspiraram os relatos presentes no livro publicado pela Editora Intrínseca, em 2018.

Em "Velhos são os outros", Andréa lança um olhar sensível sobre o envelhecimento, abordando temas como memória, afeto, relações familiares e invisibilidade social. As histórias são inspiradas em casos reais e apresentam personagens atravessados pelas marcas do tempo, em narrativas que transitam entre emoção, delicadeza e reflexão.

A edição também marca um movimento simbólico dentro da trajetória do Leia Mulheres em Petrópolis. Depois de encontros dedicados a autoras como Virginia Woolf e Clarice Lispector, o projeto volta o olhar para uma escritora da cidade, reforçando a conexão entre literatura, território e experiência contemporânea.