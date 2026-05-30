Andréa PacháFoto: Leo Aversa
Teatro Imperial recebe edição especial do Leia Mulheres com participação de Andréa Pachá neste domingo
Encontro acontece às 16h
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Evento terá mais de 20 atrações ao longo de dois fins de semana, com entrada gratuita no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes
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Antoane Corrêa, fundador do Armazém do Grão, participou do Seminário Internacional "Pão em Todas as Mesas" em Roma, que debateu segurança alimentar e sustentabilidade no varejo
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