Moto recuperada durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF
O motociclista foi detido em flagrante, e a ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava.
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Moto recuperada durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF
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