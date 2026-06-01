Moto recuperada durante a operação - Foto: Divulgação/PRF

Moto recuperada durante a operaçãoFoto: Divulgação/PRF

Publicado 01/06/2026 14:46

Petrópolis - Neste domingo (31), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Duas Rodas no km 65 da BR-040, em Petrópolis. Uma motocicleta com registro de roubo e uma arma de fogo foram apreendidas.

Na abordagem ao motociclista, os agentes solicitaram a documentação do veículo e o homem informou não portar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Na leitura do QR Code, os policiais não obtiveram o retorno das informações e, em seguida, constataram que a motocicleta possuía registro criminal do dia 8 de dezembro de 2024, na 34ª DP, em Bangu, no Rio de Janeiro.

Na mochila do condutor, os policiais encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 milímetros, acompanhada de um carregador e dez munições.



O motociclista foi detido em flagrante, e a ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava.