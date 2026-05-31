Hotel Pedra Bonita - Foto: Divulgação

Hotel Pedra BonitaFoto: Divulgação

Publicado 31/05/2026 15:08

Petrópolis - Dias ensolarados, temperaturas típicas de inverno na serra — com mínimas previstas em torno de 12°C — e um feriadão prolongado que deve se estender além das divisas fluminenses prometem aquecer o turismo em Petrópolis no início de junho. Com Corpus Christi caindo numa quinta-feira, dia 4, e o Governo do Estado já tendo anunciado ponto facultativo na sexta-feira, dia 5, a expectativa do trade é de que prefeituras da capital, da Região Metropolitana do Rio e também de cidades mineiras sigam a tradição de ampliar a folga. O cenário deve impulsionar a chegada de visitantes à serra no último grande feriado prolongado do primeiro semestre. A projeção do Petrópolis Convention & Visitors Bureau é de ocupação hoteleira média em torno de 85% de quinta a domingo e de 92% de sexta a domingo.

Entre clima ameno, gastronomia, patrimônio histórico e uma agenda recheada de atrações culturais e de lazer, Petrópolis aposta mais uma vez na diversidade de experiências para atrair visitantes. Para o presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau, Fabiano Barros, o período reforça a consolidação da cidade como um dos destinos mais procurados do Estado em datas prolongadas.

“Corpus Christi já é historicamente um dos melhores feriados para o turismo em Petrópolis. Neste ano, com a confirmação do ponto facultativo e a tendência de adesão de outras cidades, a expectativa do setor é bastante positiva. É um período que movimenta hotéis, restaurantes, bares, comércio, atrações culturais e toda a cadeia do turismo”, afirma apontando que a procura pelas reservas aumentou nos últimos dias.

Segundo Fabiano, além da busca tradicional pelo turismo histórico e gastronômico, o calendário de eventos ajuda a ampliar o tempo de permanência dos visitantes e espalhar o movimento por diferentes regiões da cidade. “Petrópolis tem hoje uma oferta muito plural. O visitante consegue encontrar programação cultural, compras, turismo rural, cervejeiro, experiências ao ar livre e eventos para toda a família. Isso faz com que a cidade permaneça atrativa durante todo o feriado”, destaca.

A programação inclui eventos espalhados pelo Centro Histórico e distritos. No sábado, dia 6, a Praça da Liberdade recebe a Feira RJ, reunindo gastronomia, moda, arte e música em um dos cartões-postais mais charmosos da cidade. No mesmo dia, a Rua Teresa promove o “Araras na Rua Teresa”, com lojas levando araras e produtos para o lado externo, em clima de feira ao ar livre.

Já no domingo, dia 7, duas tradicionais iniciativas reforçam o movimento no Centro Histórico. A Rua 16 de Março recebe mais uma edição da Feira da 16, com gastronomia, música e experiências de compras, enquanto o entorno do Palácio Quitandinha será palco de uma exposição de automóveis antigos, atração que costuma reunir apaixonados por carros clássicos e famílias inteiras.

Além dos eventos, o feriado deve registrar intensa procura por restaurantes, cafeterias, cervejarias, pousadas e atrativos ligados ao turismo de natureza. Com temperaturas mais baixas típicas da estação e o charme da serra em evidência, o período é visto pelo setor como uma espécie de aquecimento para a alta temporada de inverno.

“É também o último grande feriado prolongado antes das férias e do inverno, que é um período muito forte para Petrópolis. O setor já percebe um ritmo de reservas e consultas bastante aquecido”, completa Fabiano Barros.

