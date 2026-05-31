Facas apreendidas com o homem - Foto: Divulgação/26º BPM

Facas apreendidas com o homemFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 31/05/2026 15:05

Petrópolis - Na madrugada deste domingo (31), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica e ameaça em Petrópolis. O crime ocorreu no Bairro Castrioto, no Bingen.

Segundo a PM, os agentes receberam a denúncia de que uma mulher estaria sendo ameaçada pelo ex-companheiro. A vítima informou que o autor teria invadido sua residência, a ameaçado de morte na frente dos filhos e dito que ela não sobreviveria àquela noite.

Ainda de acordo com a mulher, ela teria sido agredida fisicamente pelo homem no dia anterior. O exame de corpo de delito confirmou as lesões relatadas.

O criminoso possui 12 passagens criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e violência doméstica, além de utilizar tornozeleira eletrônica. Duas facas foram localizadas com o homem.



A ocorrência foi apresentada na 105ª DP, onde o homem permaneceu preso em flagrante.

