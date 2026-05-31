Terreno da Montreal, em Corrêas - Foto: Reprodução

Terreno da Montreal, em CorrêasFoto: Reprodução

Publicado 31/05/2026 15:21

Petrópolis - O vereador Léo França protocolou um Projeto de Lei que propõe a criação do Parque Natural Municipal de Corrêas no terreno da Montreal, na Estrada União e Indústria. O projeto também busca revogar o decreto nº 432/2026, assinado pelo prefeito Hingo Hammes, que autoriza a construção de um empreendimento imobiliário com prédios de nove andares no local.

“O terreno da antiga Montreal representa uma oportunidade única para Petrópolis investir em prevenção. Em vez de aumentar a impermeabilização do solo, podemos transformar essa área em uma grande estrutura natural de contenção das águas da chuva, ajudando a reduzir os alagamentos que tanto prejudicam a população”, afirmou Léo França.



O projeto ainda prevê a implantação de soluções sustentáveis para retenção das águas pluviais, como jardins de chuva, bacias de detenção, reservatórios de amortecimento hidráulico e outras estruturas capazes de reduzir os impactos dos temporais na região.



Segundo o vereador, o decreto que transforma o local em uma área de construção de moradia foi feito sem a devida transparência e sem ampla divulgação de estudos técnicos que fundamentem a medida.



“O que estamos questionando é a falta de clareza sobre os impactos que esse projeto pode trazer para a mobilidade, para a drenagem urbana e para a segurança dos moradores. A população precisa ter acesso a todas as informações antes que uma decisão dessa magnitude seja consolidada”, destacou o vereador.

Léo França pretende solicitar a tramitação da proposta em regime de urgência e colocá-la em votação na sessão da Câmara Municipal marcada para a próxima terça-feira, 2 de junho.