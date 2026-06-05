Obras será lançada neste sábado, às 17h30Foto: Divulgação
Livro inspirado em história silenciada por 70 anos inaugura programação cultural no Vale das Videiras
"Por trás da cicatriz" será apresentado ao público neste sábado, no Vale das Videiras
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Programação do Teatro Imperial destaca pré-estreia de peça com Humberto Martins, sessões de "O Agente Secreto" em 35mm e show de Dia dos Namorados
Junho conta com atrações diversificadas
Ação educativa com alunos da rede municipal abre programação da Semana do Meio Ambiente no Lago de Corrêas
Cerca de 800 mudas foram plantadas nas margens do lago
Feira de Livros da APPO é prorrogada até o dia 12 de junho
Títulos novos e usados em bom estado a preços acessíveis estão disponíveis ao público
Solenidade de Corpus Christi reúne fiéis nas 49 paróquias da Diocese de Petrópolis no dia 4 de junho
Celebração na Catedral São Pedro de Alcântara começa às 15h
PRF apreende moto roubada e arma de fogo em Petrópolis
Motocicleta havia sido roubada em dezembro de 2024, em Bangu
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