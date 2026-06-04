"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", com Aline Muller e Humberto Martins, é um dos destaques do mês - Foto: Divulgação

"Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra", com Aline Muller e Humberto Martins, é um dos destaques do mêsFoto: Divulgação

Publicado 04/06/2026 12:58

Petrópolis - O mês de junho chega ao Teatro Imperial com uma programação diversificada, reunindo teatro, música, cinema, literatura, dança e atividades infantis. Ao longo do mês, o público poderá acompanhar atrações para diferentes faixas etárias, incluindo uma pré-estreia nacional, sessões gratuitas de cinema, projetos literários e apresentações voltadas para toda a família.

A agenda começa no dia 06 de junho, às 20h, com a pré-estreia da comédia dramática “Psicóloga Segundo Meu Psiquiatra”, estrelada por Humberto Martins e Aline Müller. Em sua primeira apresentação em Petrópolis, o ator interpreta um psiquiatra em crise que decide iniciar terapia e se depara com uma psicóloga tão desajustada quanto ele, em uma trama que mistura humor, emoção e reflexões sobre relacionamentos e saúde emocional.

No Dia dos Namorados, 12 de junho, às 20h, a cantora Alegria retorna ao palco do Teatro Imperial com o espetáculo “Tribute to Sade”. O show revisita os grandes sucessos de Sade Adu, em uma noite marcada por romantismo, elegância e uma sonoridade que passeia pelo soul, jazz e R&B.

A programação infantil ganha espaço no dia 20 de junho, às 16h, com o espetáculo “A Copa Mágica do Mickey e da Minnie”. Inspirada no universo do futebol, a montagem aposta em mensagens sobre amizade, respeito e trabalho em equipe, em uma experiência lúdica para crianças e suas famílias.

O cinema segue como um dos destaques da programação gratuita. Nos dias 07 e 14 de junho, às 16h, o Cine Teatro Imperial exibe os clássicos “O Menino Maluquinho” e “O Menino Maluquinho 2”, inspirados na obra de Ziraldo. As exibições têm o apoio do Sesc, através do Cine Sesc.

Já nos dias 26 e 27 de junho, às 19h, o projeto promove uma sessão especial em película 35mm de “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, oferecendo ao público uma experiência cada vez mais rara no circuito cinematográfico. O filme brasileiro fez história ao vencer dois prêmios no Globo de Ouro. Ambientado em 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura. A entrada é gratuita e não é necessária a retirada de ingressos.

O projeto Leiturinha também segue como um dos destaques da agenda cultural. As atividades gratuitas acontecem nos dias 07 e 14 de junho, às 11h, e ganham uma edição especial de Festa Junina no dia 27, às 15h. Com mediação da atriz e professora Chris Carvalho, o projeto estimula a imaginação e o contato com os livros por meio de contação de histórias, cenografia e experiências interativas.

Na literatura, o projeto Leia Mulheres Petrópolis realiza mais uma edição gratuita no dia 25 de junho, às 19h, com a leitura de Frankenstein, de Mary Shelley, promovendo reflexões sobre a produção literária feminina e ampliando o diálogo entre leitores, escritoras e a comunidade. Em discussão, um clássico romance de terror gótico e ficção científica publicado originalmente em 1818. A história acompanha Victor Frankenstein, um jovem cientista que dá vida a uma criatura artificial, resultando em tragédia e reflexões sobre os limites da ética e da ciência. O encontro conta com a mediação de Drica Madeira e Linda Feitoza.

Encerrando a programação, no dia 28 de junho, às 17h, acontece a 2ª Mostra Coreográfica do Studio de Dança Renata Abreu. O evento reúne bailarinos de diferentes idades em apresentações que celebram a dança, a criatividade e a formação artística desenvolvida em Petrópolis.

Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital ou na Bilheteria do Teatro Imperial, na Rua Marechal Deodoro, 192 - Centro.

Com realização da Natureza Produções, o Teatro Imperial é apresentado pela Enel Brasil e patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Em pouco mais de dois anos de funcionamento, o espaço já recebeu mais de 100 mil pessoas e consolidou-se como um dos principais polos culturais da Região Serrana, promovendo acesso à arte, formação de público e experiências culturais para todas as idades.