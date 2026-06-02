Mais de 100 crianças participaram da ação - Foto: Divulgação

Mais de 100 crianças participaram da açãoFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 16:53

Petrópolis - Mais de 100 estudantes da rede municipal de Petrópolis participaram, nesta terça-feira (2), de uma grande ação de educação ambiental no Lago de Corrêas, uma das atividades da programação da Semana do Meio Ambiente promovida pelo projeto Agente Ambiental Mirim da APA Petrópolis/ICMBio em parceria com o projeto Conexão Verde. A iniciativa reuniu alunos de quatro escolas, representantes da comunidade e diversas instituições parceiras em uma mobilização voltada à recuperação ambiental e à conscientização das novas gerações.

Ao longo da manhã, foram plantadas cerca de 800 mudas de espécies da Mata Atlântica nas margens do lago, fortalecendo o processo de recuperação da área. Durante a tarde, os participantes deram continuidade ao trabalho com a implantação de jardins e o plantio de mais de mil mudas ornamentais, contribuindo para a valorização paisagística do espaço.

A ação contou ainda com a participação de cerca de 70 soldados do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, além de representantes do Centro de Educação Ambiental (CEGEA), do Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida (MONASMC), do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Polícia Militar (26º BPM), do Corpo de Bombeiros (15º GBM), da Defesa Civil, da REDEC Serrana e de moradores da região.

O Lago de Corrêas se tornou um símbolo das ações do Conexão Verde em Petrópolis. Nos últimos anos, o programa liderou um amplo processo de despoluição e revitalização do espaço, incluindo a recuperação ambiental do entorno, plantios de espécies nativas e a implantação de um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para descarte correto de resíduos recicláveis. As iniciativas vêm transformando a área em um importante espaço de convivência, educação ambiental e preservação da natureza.

A programação da Semana do Meio Ambiente inclui ainda outras ações educativas e de reflorestamento desenvolvidas pelo projeto Agente Ambiental Mirim da APA Petrópolis/ICMBio em parceria com o Conexão Verde. Entre as atividades estão a inauguração de um pequeno horto de Mata Atlântica e de uma horta hidropônica para abastecimento da Escola Municipal Celina Schechner, além de uma nova ação de reflorestamento com alunos da Escola Augusto Pugnaloni, com apoio da Fazenda Itaipava.

“A preservação ambiental começa pela conscientização. Quando as crianças participam de ações como essa, elas entendem desde cedo a importância de cuidar da natureza e se tornam multiplicadoras desse conhecimento dentro de casa e da comunidade”, destacou César Magno, gestor do Conexão Verde.

A realização da atividade contou com o apoio de empresas parceiras que contribuíram para a execução da ação e para as melhorias realizadas no Lago de Corrêas. Entre os apoiadores estão a JB Serviços, Plana 3, Condomínio Vale do Sossego e COMDEP, reforçando a importância da união entre iniciativa privada, poder público e sociedade civil em projetos voltados à preservação ambiental e à qualidade de vida da população.