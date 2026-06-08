Prisão foi realizada nesta segunda-feira - Foto: Divulgação/Desarme PCERJ

Prisão foi realizada nesta segunda-feiraFoto: Divulgação/Desarme PCERJ

Publicado 08/06/2026 20:22

Petrópolis - Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil do Rio de Janeiro prenderam, nesta segunda-feira (08), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na região do Quitandinha, em Petrópolis.

Segundo as investigações, o suspeito estava foragido da Justiça e possui condenação por tráfico de drogas. Ele já havia sido preso em flagrante duas vezes pelo mesmo crime e atuava em uma área sob influência da facção criminosa Comando Vermelho.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.