Cefet/RJ PetrópolisFoto: Divulgação
De acordo com o edital complementar ao Edital nº 01/2026, para participar é necessário ter realizado uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, além de ter participado da etapa regular do Sisu 2026.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal de Acesso Único do Ministério da Educação. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
O processo seletivo, que será constituído de etapa única, está aberto aos portadores do certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, aos portadores de diploma de curso superior e, ainda, aos que estejam em condições de comprovar a conclusão do ensino médio na data da matrícula.
O resultado da Chamada Regular será divulgado pelo MEC/Sisu em 24 de junho. As matrículas dos candidatos convocados serão realizadas exclusivamente de forma on-line, conforme o cronograma abaixo:
•Candidatos convocados que não são dos grupos LB_PPI, LI_PPI, LB_Q e LI_Q realizarão matrícula no período de 25 a 30 de junho de 2026;
•Candidatos convocados dos grupos LB_PPI, LI_PPI, LB_Q e LI_Q realizarão matrícula no período de 6 a 10 de julho. Antes da matrícula, os candidatos deverão se submeter ao procedimento de heteroidentificação, se autodeclarados negros, ou a procedimento específico de análise documental (no caso de indígenas e quilombolas), previstos para o período entre 25 de junho e 3 de julho.
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