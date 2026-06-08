Cão estava magro e desnutrido - Foto: Divulgação/105ª DP

Cão estava magro e desnutridoFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 08/06/2026 20:35

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (08), uma mulher pelo crime de maus-tratos a animais em Petrópolis. A ação ocorreu no Vila Felipe e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal com equipes e o grupamento K9.

No local, os agentes identificaram dos cães submetidos a condições precárias. Um deles estava acorrentado, apresentando quadro severo de desnutrição, extrema magreza, debilidade física e risco concreto de morte caso permanecesse em espaço insalubre, cercado por fezes e urina.

Imediatamente, os animais foram resgatados e receberem alimentação e assistência emergencial antes de serem encaminhados para uma guarda seguro sob responsabilidade de fiel depositária.

A responsável pelos animais foi conduzida à 105ª DP, no Retiro, e autuada em flagrante por maus-tratos a animais.