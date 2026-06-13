Material apreendido pela Polícia Militar - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 13/06/2026 12:43

Petrópolis - A Polícia Militar apreendeu 614 pinos de cocaína no Meio da Serra, em Petrópolis. A ação gerou um prejuízo de quase R$ 19 mil ao tráfico de drogas.

O material foi encontrado em um imóvel e os pinos estavam fracionados etiquetados e prontos para comercialização, com inscrições alusivas a uma facção criminosa.

Também foram arrecadados um carregador de pistola calibre .380, uma caixa de pistola, uma empunhadura de revólver e um coldre.

Todo o material foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido para perícia e instauração de inquérito policial. Nenhum suspeito foi localizado durante a ação.