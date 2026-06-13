Material apreendido pela Polícia MilitarFoto: Divulgação/26º BPM
Apreensão de drogas no Meio da Serra gera prejuízo de R$ 19 mil ao tráfico
Mais de 600 pinos de cocaína foram apreendidos
Apreensão de drogas no Meio da Serra gera prejuízo de R$ 19 mil ao tráfico
Mais de 600 pinos de cocaína foram apreendidos
Mulher é presa por maus-tratos a animais em Petrópolis
Dois cães estavam em situação precária
CDBV conquista título da Copa da Amizade Sub-14 em torneio disputado no Rio de Janeiro
Equipe representou Petrópolis na competição
Homem apontado como gerente do tráfico no Quitandinha é preso
Indivíduo estava foragido da Justiça
Livro inspirado em história silenciada por 70 anos inaugura programação cultural no Vale das Videiras
"Por trás da cicatriz" será apresentado ao público neste sábado, no Vale das Videiras
Programação do Teatro Imperial destaca pré-estreia de peça com Humberto Martins, sessões de "O Agente Secreto" em 35mm e show de Dia dos Namorados
Junho conta com atrações diversificadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.