Lei é de autoria do deputado Hugo Leal e está em vigor há 18 anosFoto: Reprodução/Segov RJ
Os dados da Operação Lei Seca em Petrópolis revelam um cenário que exige atenção. Em 2025, foram realizadas 15 ações no município, com 1.591 motoristas abordados e 683 infrações registradas, das quais 262 por alcoolemia. Em 2026, nos primeiros quatro meses, o ritmo segue preocupante: em apenas 4 operações, com 279 abordagens, já foram detectados 47 casos de motoristas que ingeriram álcool antes de dirigir, com o índice de flagrantes subindo para 16,85%.
O cenário das ruas confirma o que os números da fiscalização indicam. Segundo dados do Hospital Santa Teresa (HST), principal referência de trauma da Região Serrana, Petrópolis registrou 1.434 vítimas de acidentes de trânsito atendidas em 2025, o maior número em anos recentes, com dezembro se tornando o mês mais crítico, com 151 ocorrências. O quadro é tão grave que, até outubro de 2025, o número de vítimas já havia superado o total de todo o ano de 2024, que foi de 1.352. Entre as vítimas, motociclistas representam a maioria dos casos.
Promulgada em junho de 2008, a Lei Seca instaurou a tolerância zero para o consumo de álcool ao volante e, desde então, já contabilizou mais de 3,2 milhões de infrações registradas em todo o país, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. No estado do Rio de Janeiro, quase 5 milhões de motoristas foram abordados em 17 anos de fiscalização, com redução de mais de 21% na taxa de mortes no trânsito e queda de 38,6% no número de feridos em acidentes.
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