Colônia de férias Firjan SESI Petrópolis - Foto: Divulgação

Colônia de férias Firjan SESI PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 18:19

Petrópolis - Enquanto as estrelas da Seleção Brasileira brilham na Copa do Mundo, minicraques de Petrópolis já podem ser convocados para “Copa Coloninhos”, tema da edição 2026 da Colônia de Férias Firjan SESI - Inverno 2026. A experiência une atividades esportivas, de desenvolvimento socioemocional e de aprendizado coletivo para crianças de 4 a 14 anos. As inscrições podem ser realizadas diretamente na unidade Firjan SESI, na Av. Barão do Rio Branco, 2564, de segunda a sexta, das 7h às 20h30.

Especialmente neste sábado (20/6), das 9h às 17h, haverá atendimento na unidade da Firjan SENAI SESI Petrópolis, na Rua Bingen, 130, para a realização de matrículas, com desconto especial de 10% para ex-coloninhos, alunos das escolas Firjan SESI e para o público geral. Para a inscrição é necessário apresentar RG, CPF e Comprovante de residência

As atividades acontecerão de 20 a 31 de julho. A Colônia de Férias inclui ações relacionadas a cuidado com o ambiente, com foco em hábitos saudáveis e atividades físicas lúdicas com jogos que priorizam a cooperação, promovendo a inclusão, participação e aprendizado coletivo. Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável.

Assim, os Coloninhos Firjan SESI participarão de atividades como a “Caça ao Tesouro dos Continentes”, numa volta ao mundo pelas belezas naturais e históricas dos países participantes da Copa; “Circuito Craques em Ação”, com atividades esportivas relacionadas às seleções; “Oficina Alimentação dos Campeões”, abordando a gastronomia de diversos países; e “Oficina Reciclagem: Torcida Sustentável”, com produção de bandeiras e outras peças usadas pelas torcidas esportivas.

Para facilitar a interação e o desenvolvimento das interações coletivas, haverá turmas divididas por faixa etária: 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos e 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centro de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.