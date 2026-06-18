Prefeitura de Petrópolis - Foto: Arquivo

Prefeitura de PetrópolisFoto: Arquivo

Publicado 18/06/2026 15:02

Petrópolis - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) determinou que o prefeito Hingo Hammes apresente explicações a respeito do aumento de 70% nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A decisão foi por 3 votos a 1 após denúncia apresentada pelo vereador Léo França. O entendimento do TCE foi de que existem elementos suficientes para seguir com a investigação.

A denúncia apresentada pelo vereador questiona a legalidade, a moralidade administrativa e a razoabilidade do aumento aprovado no fim de 2024, quando Hingo Hammes ainda exercia o mandato de vereador e já tinha conhecimento de que assumiria a Prefeitura em janeiro de 2026.



A decisão do tribunal determina que o prefeito e o presidente da Câmara Municipal apresentem, no prazo de 10 dias, documentos e informações sobre as irregularidades que são apontadas. Além disso, um ofício será enviado ao Ministério Público para que o órgão tome conhecimento do caso.



Aumento está suspenso

Apesar de aprovado, o aumento está suspenso desde julho de 2025, quando foi decretado estado de calamidade financeira em Petrópolis. Com isso, mesmo não estando sendo praticado, pode voltar a vigorar caso o decreto de calamidade não seja renovado.