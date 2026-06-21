Policiamento reforçado na Cidade ImperialFoto: Reprodução/26º BPM
Policiamento é reforçado em Petrópolis durante a Bauernfest
Cerca de 1.200 agentes irão atuar na Festa do Colono Alemão
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Firjan SESI Petrópolis está com inscrições abertas para Colônia de Férias de inverno
Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável
TCE cobra explicações sobre aumento de 70% nos salários do prefeito, vice e secretários em Petrópolis
Decisão ocorreu nesta quarta-feira (17)
Livro sobre maestro Deoclécio Damasceno será lançado nesta quarta em Petrópolis
Biografia ficcionalizada escrita por Carol Pitzer terá primeira sessão nesta quarta, data de nascimento do maestro, no Centro de Cultura Raul de Leoni
Solstício do Som chega à 32ª edição com quatro dias de programação na Praça da Liberdade
Evento, aberto ao público, celebra a chegada do inverno e vai ocorrer entre os dias 18 e 21 de junho, em Petrópolis
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