Policiamento reforçado na Cidade Imperial - Foto: Reprodução/26º BPM

Policiamento reforçado na Cidade ImperialFoto: Reprodução/26º BPM

Publicado 21/06/2026 12:47

Petrópolis- A Polícia Militar terá cerca de 1.200 agentes atuando durante a 37ª Bauernfest, que acontece entre 19 de junho e 5 de julho em Petrópolis. O esquema de policiamento vai contar com pelo menos 70 policiais militares por dia, com viaturas e motos, do 26º BPM (Petrópolis) e do 7º Comando de Policiamento de Área (CPA), além de unidades de policiamento especializado.

O reforço estará concentrado em toda extensão do evento, que tem como sede o Palácio de Cristal. Na área externa do palácio, uma esquadra do Regimento de Polícia Montada (RPMont) será empregada para dar apoio ao ordenamento do grande fluxo de público.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel foi deslocado para a cidade, disponibilizando ferramentas tecnológicas, como câmeras com softwares de leitura de placas e de reconhecimento facial, além de centralizar o monitoramento por drones. Além da localização de veículos com restrição e pessoas com pendências com a Justiça, as câmeras também serão utilizadas para localização de pessoas perdidas em pontos de grande aglomeração.

Durante os 17 dias de duração do evento, as estradas que dão acesso a Petrópolis contarão com apoio de policiais militares do Comando de Polícia de Trânsito (CPTRan) e do RECOM (Ronda Especiais e Controle de Multidão).