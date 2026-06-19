37ª Bauernfest - Foto: Divulgação/PMP

37ª Bauernfest Foto: Divulgação/PMP

Publicado 19/06/2026 15:13 | Atualizado 19/06/2026 15:19

Petrópolis - A 37ª Bauernfest começa nesta sexta-feira (19), no Palácio de Cristal – palco principal da Festa. A abertura oficial acontece às 17h com sangria do primeiro barril de chope. A programação do primeiro dia da Bauern também conta com bailão, apresentação de grupos folclóricos e a transmissão ao vivo do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol.

Durante 17 dias, Petrópolis se transforma num grande burgo alemão com celebração da cultura, história e cultura dos colonos alemães que ajudaram a construir a cidade; além da transmissão dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.

A 37ª Bauernfest - Festa do Colono Alemão é gratuita e segue até 5 de julho. A Bauernfest conta com o incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), por meio do patrocínio das Águas do Imperador (Grupo Águas do Brasil), e da Lei de Incentivo à Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio do patrocínio da Ambev. O evento é organizado pelo Clube 29 de Junho e pela Prefeitura de Petrópolis, com produção da RP12. A edição tem a Spaten como patrocinadora master e cerveja oficial. Os demais patrocinadores são: Caixa, Águas do Imperador (Grupo Águas do Brasil), TurisRio, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro, Brutal Fruit e Guaraná Antarctica. Conta ainda com o patrocínio da Embratur — Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, e apoio de Elovias e R2ooH.

Confira a programação do primeiro dia da Bauernfest:

37ª Bauernfest – Festa do Colono Alemão

Local: Palácio de Cristal (Rua Alfredo Pachá, s/n – Centro)

Entrada franca

Programação

17h – Abertura oficial

18h – Hoppeditz

19h às 21h30 – Bailão Banda do Barril

19h30 – Apresentação da Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis

20h15 – Grupo de Dança Folclórica Estrela (RS)

21h30 – Transmissão do jogo da Copa do Mundo: Brasil X Haiti