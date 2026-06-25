Relógios encontrados com o homemFoto: Divulgação/26º BPM
O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado e desobediência.
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Relógios encontrados com o homemFoto: Divulgação/26º BPM
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