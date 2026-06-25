Relógios encontrados com o homem - Foto: Divulgação/26º BPM

Relógios encontrados com o homemFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 25/06/2026 22:38

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu um homem de 42 anos acusado de furtar um estabelecimento comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Petrópolis. O crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (25).

Os agentes foram acionados para verificar uma invasão e constataram que o autor ainda estava no interior da loja. O suspeito havia acessado o imóvel pelo segundo andar após danificar uma janela basculante.

Com ele, foram recuperados três relógios antigos de bolso, avaliados em aproximadamente R$ 2.500,00 cada, além de um aparelho celular.



O homem foi conduzido à 105ª DP, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de furto qualificado e desobediência.