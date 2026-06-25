Canarinhos de Petrópolis - Foto: Divulgação

Canarinhos de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 25/06/2026 22:28

Petrópolis - Uma oportunidade para descobrir a música, desenvolver talentos e fazer parte de uma história que atravessa gerações. O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis (IMCP) está com inscrições abertas para o Curso Aprendiz de Canarinho, porta de entrada para o tradicional Coral dos Canarinhos de Petrópolis.

Voltado para meninos que estejam cursando o 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental no turno da tarde, o curso é gratuito e oferece formação musical completa ao longo de seis meses. Os participantes terão aulas de técnica vocal, canto coral, teoria musical, flauta, solfejo e ritmo.

As aulas começam no dia 4 de agosto e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 7h40 às 11h. Após as atividades, os alunos recebem almoço gratuito no refeitório da instituição antes de seguirem para a escola.

Ao final do curso, os participantes poderão ingressar no Coral dos Canarinhos e permanecer no projeto até a conclusão do Ensino Médio. Durante esse período, além do ensino musical, os jovens participam de apresentações, festivais, intercâmbios culturais, viagens nacionais e internacionais, além de diversas experiências formativas, sem custos para as famílias.

Para o presidente do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis, Frei Marcos Antônio de Andrade, integrar os Canarinhos representa uma oportunidade que vai muito além do aprendizado musical. “Os Canarinhos fazem parte da história de Petrópolis e da vida de milhares de famílias. A cada nova turma, renovamos essa missão de acolher meninos, despertar talentos e mostrar que a música pode abrir caminhos, fortalecer valores e transformar vidas. É uma experiência que acompanha nossos alunos muito além dos anos vividos no coral”, destaca.

Com 83 anos de história, o Coral dos Canarinhos de Petrópolis é reconhecido como o mais antigo coro de meninos em atividade no Brasil e uma referência nacional na formação musical de crianças e adolescentes. Ao longo de sua trajetória, levou o nome de Petrópolis para importantes palcos do país e do exterior, formando gerações de jovens por meio da música.

O maestro Marco Aurélio Lischt ressalta que o Curso Aprendiz é o primeiro passo para quem deseja descobrir o universo da música e desenvolver novas habilidades. “Muitas crianças chegam sem qualquer experiência musical e encontram aqui um ambiente acolhedor para aprender, crescer e ganhar confiança. O mais bonito é acompanhar essa transformação ao longo dos anos. Os Canarinhos são uma escola de vida, de arte e de convivência, onde cada menino encontra espaço para desenvolver seu potencial”, afirma.